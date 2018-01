Naissaatejuht võib staariga ülbitsemise tõttu töö kaotada

47-aastane Megyn Kelly juhib NBC's saadet Today, mille reitingud on viimasel ajal olnud kohutavalt madalad. Kui tavaliselt on juba see piisavaks põhjuseks, miks saatejuht välja vahetada, siis ei ole NBC seda veel teinud, kuna nad tahtsid naisele anda rohkem aega, et televaatajad temaga harjuksid.

Jane Fonda. FOTO: Wikimedia Commons

Nüüd aga paistab, et Kelly on endale ise vee peale tõmmanud, sest kui Hollywoodi näitelegend, 80-aastane Jane Fonda tema saadet külastas, küsis saatejuht ühele hetkel näitlejat solvanud küsimuse. «Sa oled paljudele eeskujuks, kuidas väärikalt vananeda. Sa oled ise tunnistanud, et sa oled iluravil käinud. Ma arvan, et see on suur pluss, et sa seda tunnistad. Sa näed vapustav välja. Ma lugesin, et sulle ei meeldi tunnistada, et sa oled iluravil käinud. Miks mitte?»

Fonda oli selle peale vastanud: «Sa tahad tõesti sellest praegu rääkida? Las ma räägin parem, miks mulle meeldib see film, mille me (koos Robert Redfordiga) «Our Souls At Night» tegime, mitte ilukirurgiast.»

Intervjuu selles kohas natuke takerdus, aga lõppes ilma suuremate probleemideta.

Aga sealt edasi läks asi hullemaks.

Kui ET Sangita Patel küsis Jane Fondalt, kas Kelly küsimus šokeeris teda, vastas näitleja, et natuke küll. «Arvestades seda, et minul ja Bobil pole palju aega (intervjuuks), siis see on väga imelik asi, mida esile tuua. Olenemata sellest, kas ma olen iluoperatsioonil käinud või mitte. Ma olen iluravil käinud ja ma olen sellest ka alati rääkinud. Tundus nagu vale aeg ja koht, et seda küsida,» rääkis Fonda.

See kommentaar aga ei meeldinud Megyn Kellyle. Ta võttis selle intervjuu teemal esmaspäeval sõna ning ütles, et Fonda on küll viimane inimene kommenteerimast, mis on või ei ole solvav. «Vaadake, kuidas ta kohtles meie vägesid Vietnami sõja ajal. Paljud veteranid hakkasid teda kutsuma Hanoi Jane'iks pärast tema raadioülekannet, milles ta püüdis Ameerika vägesid alavääristada. Ta poseeris anti-õhusõiduki juures, mida kasutati meie pilootide allatulistamiseks,» lisas Kelly. «Isegi tema pidi aastaid hiljem selle pildi pärast vabandama, aga mitte ülejäänud eest.»

Hanoi Jane FOTO: The Lily

Kui alguses ei olnud sõnasõda midagi, mida ei oleks saanud lahendada, siis Kelly viimane kommentaar ajas vihale nii Hollywoodi näitlejate koorekihi, kui pani telekanali NBC mõtlema, mida oma saatejuhiga peale hakata.

«NBC on Megyni käitumise osas väga närviline. Jane on osa Hollywoody koorekihist ning kuulsused toetavad pigem teda kui Kellyt,» sõnas üks allikas.

«Praegune hirm on see, et A-klassi külalised mitte ainult ei lõpeta Megyni saadet külastamast, vaid boikoteerivad tervet Today saadet,» sõnas siseallilkas. «Megyn on osa Today perekonnast ja kui ta ründab ühte staari, siis kannatab sellega terve Today saade.»

Ja mitte ainult seda. Kui A-klassi staarid otsustavad Today saadet boikoteerida, siis võidavad sellest konkurendid.

«Good Morning America tiimile meeldib see konflikt ning nad on juba publitsistidele, manadžeridele ja staaridele öelnud, et nad on ABC-sse oodatud, kust neilt ei küsita ilukirurgia kohta ning kus neid ei rünnata pärast seda, kui nad on stuudiost lahkunud,» rääkis NBC esindaja.

Juba enne seda kui Kelly Jane Fondat ründas ei hiilanud tema saade kõrgete reitingutega.

«Megyn sooritab praegu ametialast enesetappu,» sõnas telekanali esindaja, kes hoiatas, et ajakirjanik võib enda saate ära tappa, aga tal ei lubata Today saadet endaga kaasa võtta.