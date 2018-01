Vandenõuteoreetikud: Šveitsis Davosis toimuv Maailma Majandusfoorum on tegelikult illuminaatide kogunemine

Vandenõuteoreetikute arvates toimub Maailma Majandusfoorumi varjus tegelikult illuminaatide, kes soovivad maailmas võimu haarata ja uue maailmakorra luua, kogunemine kus hautakse kurje plaane ja viiaks läbi satanistlikke rituaale, kirjutab express.co.uk.

Šveitsis Davosis toimub Maailma Majandusfoorum. Pildil Argentina president Mauricio Macri FOTO: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

Organisatsioon rajati 1971. aastal Euroopa Juhtimisfoorumi (inglise keeles European Management Forum) nime all ning praeguse nime sai see 1987. Selle eesmärkidena on kirjas maailma paremaks muutmine, majanduse ja tööstuse edendamine ning õiguste tagamine.

Vandenõuteoreetikute arvates kogunevad Davosis illuminaatide juhid, kelle seas on USA president Donald Trump, Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsuse president Emmanuel Macron ja teised.

Angela Merkel FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Emmanuel Macron FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Donald Trump FOTO: Evan Vucci/AP/Scanpix

«Davosi kogunemise varjus toimub midagi kurjakuulutavat ja inimkonnale hädaohtlikku. Oleme tõejärgses ajastus, kus libauudised on igapäevane nähtus ja kus tehnika abil saab iga inimest ööpäev läbi jälgida. Nende liidrite eesmärgiks on kehtestada globaalne diktatuur, midagi sarnast Põhja-Korea omaga ning keelata inimestel oma peaga mõtlemine ja protestimine,» teatasid teoreetikud.

Vandenõuteooriatel lehekülg texemarrs.com kirjeldab Davosi sündmust kui illuminaatide iga-aastast saatanlikku kogunemist, kus tehakse uusi plaane globaalse diktatuuri saavutamiseks.

Maailma Majandusfoorum Šveitsis Davosis. Pildil Argentina president Mauricio Macri (vasakul) ja Maailma Majandusfoorumi president Borge Brende FOTO: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Davosi majandusfoorumi kõige karmim kriitik on briti vandenõuteoreetik David Icke, kelle arvates on illuminaatide ridades kriis, kuna USA presidendiks sai ettearvamatu Donald Trump, kes võib nende plaanid ohtu seada. Icke sõnul on ka Trump illuminaat, kuid ta esindab illuminaatide opositsioonipoolt.

David Icke FOTO: Promo

Icke’i arvates hoiavad maailma liidrid inimkonda virtuaalreaalsuse võrgustikus ja inimesed ei saa aru, et nad on selle vangid.

«Meedia on illuminaatide kontrolli all ja selle kaudu saab inimkonda mõjutada, kas ühes või teises suunas. Inimesi hoitakse kiiruse, tarbimise ja negatiivsete uudiste võrgus, et nad ei märkaks, mis tegelikult toimub. Kuid väikestest ja erinevates infokildudest saab siiski tervikpildi kokku,» lausus Icke.

Vandenõuteoreetikute sõnul on illuminaatide esmärgiks luua üks maailmavalitsus ja religioon, teised kas keelatakse või hävitatakse.

Teoreetikute teatel leiavad illuminaatide kogunemisel aste mitmed saatanlikud rituaalid, mille abil loodetakse võimu kinnistada.

On ka neid teoreetikuid, kelle arvates koguneb maailma eliit Davosi mäessuustama ja lõbusalt aega veetma, tegelik uue maailmakorra loomine toimub hoopis Bilderbergi grupi kokkusaamistel.

Šveits Davos FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

Šveitsi politsei turvamas Davosis toimuvat Maailma Majandusfoorumit FOTO: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et 1954. aastal loodud valitsusväline mõjuorganisatsioon Bilderbergi grupp on juba juurutamas uut maailmakorda, olles esimene globaalne valitsus.

Bilderbergi grupiga on seotud mitmed rahatuusad, sealhulgas selle üks asutaja, pankur David Rockefeller. Arvatakse, et Bilderbergi grupi liikmetele on tagatud vahendid, et nad ülemaailmas katastroofi tingimustes ellu jääksid.

Bilderberg grupp sai oma nimetuse 1954. aastal Hollandis Arnheimi lähistel asuvas Bilderbergi hotellis toimunud esimese kokkusaamise järgi.

Hollandi Bilderbergi hotell, mille järgi Bilderbergi grupp nimetuse sai FOTO: wikipedia.org