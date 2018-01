Venemaa presidendikandidaat Ksenija Sobtšak kutsuti USA võimude palvehommikusöögile

Sobtšaki pressiesindaja kinnitas, et telenäost opositsionäär sai kutse 1. veebruaril toimuvale sündmusele, teatab Newsweek.

Ksenija Sobtšak FOTO: Alexandr Kryazhev/Sputnik/Scanpix

«Arvatavalt osaleb ta sellel sündmusel, samas peab ta arvestama, et oma kandidatuuri presidendivalimistel üles seadnuna on tal palju kohtumisi ja ta kalender on üsna täis,» lisas pressiesindaja.

Venemaa Paris Hiltoniks kutsutav 36-aastane Sobtšak ei ole oma minekut Washingtoni ise kinnitanud, kuid seda on teinud mõned Venemaa duuma saadikud.

Ksenija Sobtšak FOTO: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Palvehommikusöögi korraldab USA kongress, sellel osalevad kindlasti president Donald Trump ja tipp-poliitikud.

USA politoloogide sõnul näeb USA Sobtšakis uue põlvkonna poliitikut, keda tasub toetada.

Meedia teatel plaanib Sobtšak USAsse kolmepäevast visiiti, et seal toetust koguda. Ta peaks esinema mitme kõnega, millest üks on televisioonis, kuid ka New Yorgis ja Georgetowni ülikoolis.

Vene politoloogide sõnul on Sobtšaki praegune toetus venelaste seas alla ühe protsendi ning Putin võidab arvatavalt 2018. aasta valimised.

Vladimir Putin FOTO: Alexei Nikolsky/Alexei Nikolsky/TASS/Scanpix

Eelmised valimised olid Venemaal 2012. aastal ja siis sai Putin 63,6 protsenti häältest. Venemaa põhiseaduse kohaselt on presidendi ametiaeg kuus aastat ning üks ja sama isik ei saa olla Venemaa Föderatsiooni presidendi ametikohal üle kahe ametiaja järjest.

Nii Venemaal kui läänes on neid, kelle arvates on endine tõsielusaate staar ja saatejuht Sobtšak lihtsalt üks Kremli käepikendustest, kelle abil näidatakse, et Putinil on konkurente.

Ksenija Sobtšak FOTO: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Kriitikute sõnul viitab sellele Ksenija Sobtšaki isa, endise Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki ja Valdimir Putini vaheline kunagine sõprus. Anatoli Sobtšak suri 2000. aastal. Ka Ksenija Sobtšaki ema Ljudmilla oli võimuladvikus, olles Föderatsiooninõukogu liige.

Ksenija Sobtšaki sõnul ei tee ta Kremliga koostööd, sellele viitab asjaolu, et vene võimud on teinud talle palju takistusi ja üritavad ta suud sulgeda.

Sobtšak teatas oma kavatsusest kandideerida 2018. aasta Venemaa presidendivalimistel 18. oktoobril 2017 ning 26. detsembril 2017 registeeris Venemaa Föderatsiooni keskvalimiskomisjon ta kandidatuuri.

Ksenija Sobtšak FOTO: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Veel on oma kandidatuurid seadnud üles natsionalistist poliitik Vladimir Žirinovski ja kommunistliku partei esindaja.

Vladimir Žirinovski FOTO: Vladimir Fedorenko/Sputnik/Scanpix

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi teatas 2016. aasta lõpul, et kavatseb kandideerida 2018. aasta Venemaa presidendivalimistel. Venemaa keskvalimiskomisjon otsustas 25. detsembril 2017, et nad ei saa Navalnõi kandidatuuri registreerida, sest seadus keelab kandideerida kohtulikult karistatud isikutel.

Aleksei Navalnõi FOTO: Jean-Francois Badias/AP/Scanpix

Korruptsioonivastase võitlejana tuntud Navalnõi anti 2013. aastal kohtu alla süüdistatuna kelmuse organiseerimises. Kirovi linnakohus mõistis ta 18. juulil 2013 süüdi riigifirmast KirovLes 16 miljoni rubla (380 000 eurot) väärtuses saematerjali varguses ja ta sai viie aasta pikkuse vangistuse.