Skandaalne juutuuber julgeb taas enesetaputeemadel sõna võtta

Staarvlogija, kelle viimasest postitusest on möödas 22 päeva, kus ta vabandas jaapanlase enesetapu filmimise ning avaldamise eest, on taas kaamera ees. Sel korral keskendub noormees jällegi suitsiiditeemale, ent nüüd on video pühendatud enesetappude ennetamisele. Noor Youtube'i sensatsioon teatas ka, et alustab oma elus uut peatükki.