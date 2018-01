Iraagi endine diktaator Saddam Hussein kirjutas romaani, milles pani karjuse ja emakaru seksima

Noor naine on abielus mehega, kes on vägivaldne ja julm ega armasta naist, vägistades teda mitmel korral.

Kriitikute arvates on see vägistamine viide Esimese Pärsia lahe sõja ajal toimunud USA vägede invasioonile Iraaki. Samas on see teos kirjutatud «Tuhande ja ühe öö» muinaslugude stiiilis.