Videod: venelased asusid toetama seksika video teinud lennunduskadette

Esmakursuslaste möödunud nädala videost sai Venemaa meedia ja sotsiaalmeedia üks põhiteemasid, tuues kaasa Venemaa lennundusameti vabandused ja avaliku kriitika, et kas pilootideks koolitatavad ikka väärivad kohta mainekas akadeemias, teatab The Independent.

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Venemaal kehtiva seaduse kohaselt on homopropaganda tegemine keelatud, kuid kriitikute sõnul on selles videos palju homoseksuaalsusele viitavat.

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Venemaa lennundusameti teatel uurivad nad koostöös politseiga selle video tegemise põhjust.

Uljanovski tsiviillennundusakadeemia rektori Sergei Krasnovi sõnul käitusid tema kooli noorkadetid nagu punkansambli Pussy Riot liikmed, kes esitasid oma laulu Moskva Jeesus Päästja kirikus, solvates sellega usklikke ja rikkudes eetrikareegleid, kuid nüüd solvati piloote.

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Koolijuhi arvates võib noormehi oodata koolist väljaviskamine, kuid halvemal juhul võidakse nad Venemaal kehtiva homopropagandat keelava seaduse alusel kohtusse kaevata.

Venemaa päevakajalistes poliitsaadetes mõisteti kadettide seksikas video hukka.

Siiski mitte kõik venelased ei ole kadettide video vastased, vaid leidub ka neid, kes on asunud toetama, tehes samas stiilis videoid.

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Need videod postitatakse sotsiaalmeediasse hashtagi all #satisfactionchallenge. Nendes videotes teatatakse, et noored piloodid tohivad oma seisukohti avaldada, nad ei ole teinud midagi amoraalset ega seadusi rikkuvat.

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Vene lennunduskadettide seksikas video FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Esimene toetusvideo oli Rjazani põllumajandusakadeemia üliõpilastelt, teisena panid seksika tantsuvideo Uurali päästeameti akadeemia tulevased päästetöötajad.

Veel tegid selliseid videoid ehitajateks õppijad ja sõjakooli kursandid.

Lisaks reageerisid oma videoga naised, kes nimetavad end «seksikateks emadeks», noored ratsasportlased, ujujad ja kunstikooli õpilased.

Vene meedia teatel on kõige seksikam see video, kus osa kaadreid oli üles võetud basseinis. Kõige kummalisema toetusvideo tegi aga grupp Peterburi pensionäre. Selle nädala alguses valmis ka naislaskesuusatajate seksikas toetusvideo.

Lõpuks teatasid prokurörid, et Uljanovski lennundusakadeemia kadetid ei ole oma videoga seadusi rikkunud ja neid ei saa milleski süüdistada.

Venemaa televisioonis sõnati, et kadettide videot ja neid toetavate inimeste videod on üsna loomingulised. Ka kõige suuremad moraalijüngid on hakanud lõpetama seksikate videote pihta suunatud tiraadi.

«Esmalt satuti paanikasse, et noored on amoraalsed olnud ja seadusi rikkunud. Kõik ootasid, et kuidas president Vladimir Putin reageerib, kuid seda reageeringut ei tulnud. Enamik venelasi ei lasknud end kadettide videost häirida,» teatas Venemaa kõrgema majanduskooli sotsioloog Marianna Murajeva.

Venemaal on seksi ja seksuaalsusega seotu seni mõnevõrra tabu. Nõukogude Liidus seksist avalikult ei räägitud, sellest sosistati. Näiteks 1986. aastal sattus läänes naeru alla venelanna, kes nõukogude-USA telesillas teatas, et Nõukogude Liidus ei seksita.

Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist saabus venelastele seksuaalne vabadus, kuid viimastel aastatel on õigeusu kiriku eestvedamisel hakanud taas pead tõstma seksipuritaanid. Venemaal on keelatud ja suletud mitmed pornosaidid ja videote leheküljed.