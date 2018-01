Meryl Streep liitub menuseriaaliga «Big Little Lies»

Seriaal «Big Little Lies» sai selle aasta alguses mitu Kuldgloobust kui Ekraaninäitlejate Gildi auhindu. Parima mees- ja naispeaosatäitja auhinna said Alexander Skarsgård ja Nicole Kidman.

Sarja «Big Little Lies» teisel hooajal toimuva kohta ei ole veel palju teada, kuid fakt on see, et seal näeb Meryl Streepi.