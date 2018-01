Printsess Eugenie kihlatu vanaema: mu lapselaps Jack ei ole just kõige teravam pliiats

«Minu lapselaps on šarmantne noor mees, kuid tal on puudusi, mis ei ole printsess Eugenie’le vist silma hakanud või ta ignoreerib neid. Igatahes ei ole Jack alati kõige nutikam,» teatas 91-aastane Joanna Newton.

Briti meedia teatel mõjutab printsess Eugenie ja ta kallima pulmaaega asjaolu, et kuninganna Elizabeth II ja ta abikaasa, prints Philip tavaliselt puhkavad septembris Šotimaal Balmorali lossis. Seega on see üks põhjuseid, misk Eugenie ja Jack võivad abielluda oktoobist, et kuninganna saaks ka pulmas osaleda.