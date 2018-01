Arop: tunne on selle suure emalaeva ees seista nagu tulnukal

«Saku Suurhalli lava jättis mulle tõsiselt võimsa mulje! Nagu vaataks mõne USA superstaari lava,“ kommenteeris Arop. „Valgus ja heli on metsikult lahe ja tunne on selle suure emalaeva ees seista nagu tulnukal.»

Ka Liis Lemsalu on vaimustuses:«Sellest saab raudselt suurim gala, mis üldse kunagi Eestis on olnud, seda on tunda mitmeosalisest lavast ja kogu Saku Suurhalli olustikust. Omakorda lisab see vastutust ja mônusat pinget. Lisaks veel kolme nominatsioini ärevus.»