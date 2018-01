Inim-Ken kulutas uuele iluoperatsioonile 38 000 dollarit

Londonis elav sotsiaalmeedia täht on varem kulutanud oma välimuse nukulikumaks tuunimiseks juba kokku 670 000 dollarit. Hirmuäratav summa on kulutatud puhtalt ilukirurgiale, et staari keha ja nägu aina kaunimaks opereerida. Kui varasem tulemus oli veel vaieldavalt esteetiline, siis nüüd on Alves ületanud piiri. Inim-Keni uusim operatsioon Los Angeleses asuvas erakliinikus maksis ligikaudu 38 000 dollarit.