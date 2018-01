Räppar Arop: hiphop ei ole ärplejatele

Arop tunnistab saates, et hiphop muusika on algusest peale olnud kõvade meeste mängumaa, selline jõuline ja testosterooni täis žanr. Seetõttu on ka vägivald räpimaastikul läbiv teema. Hiphop ei ole vaid ärplejate subkultuur, on Arop veendunud. Räppar ise on loonud just selles kõvade meeste žanris väga kerge ja positiivse tonaalsusega loo «Kiki Miki», mis on noorte seas üllatavalt populaarseks saanud.