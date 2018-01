Sotsiaalmeedia sensiatsioon Claudia Alende, kes on ilma teinud Brasiilia missivõistluse Bumbum kandidaadina ja ennekõike Megan Foxi teisikuna, unustas Miami Beachile jalutama minnes rinnahoidja koju. Võimalik, et põhjus leidus Miami kuumas kliimas ja kui ka mitte, siis on fotomaterjal fännidele silmarõõmuks kindlasti!