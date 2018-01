Briti muusik Elton John lõpetab 70-aastasena tuuritamise

The Mirrori teatel teeb 70-aastase Johni esindaja uudise teatavaks kas täna või homme.

Juba mõnda aega on teada, et 50 aastat laval olnud Johnil on terviseprobleeme. Möödunud aasta aprillis tekkis tal Lõuna-Ameerikas esinedes bakteriaalne infektsioon, mille tõttu ta vajas haiglas intensiivravi. Ta jäi lennul Tšiilist Suurbritanniasse väga haigeks ja viidi pärast lennuki maandumist Londonis kohe haiglasse.