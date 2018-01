Paljastav galerii: Nõmme linnaosavanem tantsis alaealisena Playboy peol

Tantsimisega pole noor poliitik enda sõnul tegelenud juba aastaid. «Sellele ajale tagasi vaadates tunnistab ta: «Alaealisena ööklubis esinemine oli viga.» Piinlikud fotod on tehtud aastal 2008, mil Grete oli 16-aastane.

Tartu Ülikooli magistrantuuris õppiv Grere Šillis sai Nõmme linnaosavalitsuse vanemaks hoolimata kohalike elanike vastumeelsusest. Peamiselt heideti Šillisele ette seda, et naine ei ela Nõmme linnaosas ning elanikud temale hääli ei andnud. Vastne linnaosavanem ütles enese kaitseks, et teda nõmmekate pahameeletorm ei heiduta ning et ta teod räägivad rohkem kui vastupanu.