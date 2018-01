Kui tahad tätoveeringut teha, pead teadlik olema sellest ohust

«Tint läheb tätoveerides vähesel määral organismi, läbib lümfisõlmed ja jääb osaliselt meie kehasse ning on võõrkehana üks faktor, mis võib haigust tekitada,» valgustab Jurgita. See aga ei ole peamine ohustaja ja immuunsuse nõrgestaja. Kõige suuremaks vaenlaseks värske kehamaalingu puhul on puudulik hügieen.