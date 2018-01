Printsess Eugenie kihlasõrmus on kaks korda kallim kui Meghan Markle’i oma

Fotodel on Eugenie sõrmes näha safiiri ja teemantidega sõrmust, mis mõnevõrra sarnaneb sõrmusega, mille Eugenie isa, prints Andrew pani oma kihlatu, Sarah Fergusoni, kes on Eugenie ema, sõrme 1986. aastal.

Kõmumeedia ja õukonnaeluga kursis olevad ajakirjanikud võrdlesid Eugenie ja Meghan Markle’i kihlasõrmuseid leides, et printsessi sõrmus on näitlejanna sõrmusest kallim.

«Eugenie ema, Yorki hertsoginna Sarah’, kuid ka printsess Diana kihlasõrmused olid stiilsed ja hinnalised. Diana sõrmust on nähtud prints Williami naise, Cambridge’i hertsoginna Catherine’i sõrmes. Selle keskel on suur vääriskivi, mille ümber väiksemad kivid. Kena ja hinnaline on ka Eugenie sõrmus,» teatas gemmoloog Deborah Papas.

Gemmoloogi teatel on Eugenie kihlasõrmuses niinimetatud padparadscha safiir, mis on üsna kallis. Tegemist on safiiriga, milles on näha nii roosat, oranži, kollast kui punast.