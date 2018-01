Einsteini kiri, milles ta kirjutab mõrvarist sõbrast, pannakse oksjonile

Einstein kirjeldab kirjas Adleri isikut öeldes, et see mees on näidanud ennast isetuna, kindlana, töökana, heasüdamlikuna ja südametunnistusega poliitikuna, kes austab teisi.

Kuid Einsteinil on Adleri kohta ka mõned karmimad sõnad öelda, rõhutades et ta osa arusaamasid ei vasta 20. sajandile, mõnes seisukohas on ta paindumatu, olles valmis enesepiitsutamiseks, et saada märtriks.