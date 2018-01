Video: Teise maailmasõja aegsel kuulsal propagandaplakatil kujutatud naine suri 96-aastasena

26. augustil 1921 Oklahomas Tulsas sündinud naine oli üks neist, kelle abil USA võimud kutsusid sõja ajal naisi minema tehastesse tööle, teatab The Independent.

Californias Los Angeleses restoranis ettekandjana töötanud Fraley oli üks esimesi naisi, kes pärast 7. detsembril 1941 aset leidnud jaapanlaste rünnakut Hawaii saarel asunud Pearl Harbori mereväebaasile asus tööle Almeda sõjatehases, et oma riiki aidata. USA astus pärast seda rünnakut Teise maailmasõtta.

Naomi Parker Fraley FOTO: wikipedia.org

Koos oma õe Adaga pani ta selles tehases kokku lennukitiibu, kasutades neetimismasinat.

1942. aastal, kui Fraley oli 20-aastane, poseeris ta sõjatehasest fotosid teinud fotograafile, kandes sinist töökombinesooni ja täpilist rätikut.

Naomi Parker Fraley töötamas sõjatehases FOTO: wikipedia.org

Fraley foto jäi silma meediale, väljaanded kasutasid seda näitamaks, et naised annavad oma panuse sõjatööstuses.

1943. aastal tegi Pittsburghi tuntud kunstnik J. Howard Miller propagandaplakati «We Can Do It» (Me suudame seda), võttes aluseks foto Fraleyst. See plakat sai Teise maailmasõja ajal väga kuulsaks ja seda kasutatakse seni reklaamides.

Neetija-Rosie plakat, mille prototüübiks oli Naomi Parker Fraley FOTO: HANDOUT/AFP/Scanpix

Plakatil kujutatud naise kohta kasutati väljendit Rosie the Riveter (Neetija-Rosie). Tegemist oli fiktiivse propagandategelasega, kes pidi naisi tööle innustama. Teise maailmasõja ajal tehti USAs Rosie the Riveteri koomikseid, laule ja filme.

Neetija-Rosie plakatite koopiad Californias Richmondi sõjamuuseumis FOTO: Eric Risberg/AP/Scanpix

Pikka aega arvati, et plakatil olev naine on Geraldine Hoff Doyle, kes samuti töötas Almeda sõjatehases ning alles mõned aastad tagasi ilmnes, et Milleri «modelliks» oli Fraley. Doyle suri 2010. aastal arvates, et tema oli reklaamnägu.

Fraley ei teadnud aastakümneid, et tema on naine kuulsal plakatil, kuid siis hakati USAs uurima, et kes see naine on ja ilmnes, et Fraley.

Ameeriklanna andis 2016. aastal väljaandele People intervjuu sõnades, et ta ei osanud arvata, et sellel propagandaplakatil on tema ning see oli suur üllatus.

Kunstnik Miller tegi selle plakati USA valitsuse nõudel, et näidata naiste panust riigi abistamisse, kuid see plakat ei ole oma aktuaalsust kaotanud ka tänapäeval.