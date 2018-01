Tuntud feminist Germaine Greer #MeToo liikumisest: naised ise ajasid jalad laiali, ärgu nüüd vingugu

78-aastase tuntud publitsisti Greeri arvates mängivad teatud naised Harvey Weinsteini sarnaste meeste seksuaalmänge hea meelega kaasa ja praegune vingumine on vaid enda isikule tähelepanu tõmbamine, kuid see ei aita olukorda lahendada, teatab The Guardian.

«Praegused naised lasid õige enda eest seismise momendi mööda ja loomulikult arvasid mehed, et neil on kõigeks õigus. Naised peavad tunnistama, et me elame meestekeskses maailmas, kus naistel tuleb enda eest seista, kui nad tahavad midagi saavutada. Lömitamise ja jalgade laiali ajamisega ei saavuta mitte midagi. Nüüd on neil naistel liiga hilja vinguda, sest «rong on läinud»,» nentis Greer.