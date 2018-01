Hümni ärajätmise sõimurahe raputas Karmel Killandi seitse kilo kõhnemaks

Värskes Naistelehes avaldab pikaaegne teletöötaja, et see periood on olnud talle väga raske ning naine on seda südamest üle elanud.



Karmel Killandi palus kõigilt vabandust, keda pahandas või solvas Eesti hümni mängimatajätmine uusaasta südaööl. Kuid ta rõhutas, et otsus ei sündinud kergekäeliselt. See aga ei ole eestlast maha rahustanud ja nii mõnigi on oma pahameelt väga äärmuslikul viisil väljendanud.