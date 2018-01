Video: politsei päästis California «piinamajast» 13 last

Võimud jõudsid lastepiinajate jälile pere 17-aastase tütre abil, kellel õnnestus Los Angelese lähistel Perrises asuvast majast põgeneda ja abi paluda, teatab Daily Mail.

Lapsepiinajatest David ja Louise Turpini maja Californias Perrises FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix

Nüüd jõudis meediasse naabrite poolt tehtud halva kvaliteediga video, millel on näha, kuidas politseinikud lapsi nende kodust päästavad.

Maja uurimisel ilmnes, et 57-aastane isa David Turpin ja 49-aastane ema Louise Turpin hoidsid lapsi mustuses ja näljas, lapsed olid alakaalulised ja neil oli mitmeid terviseprobleeme. Samuti ei olnud nad aastaid pääsenud hambaarstile.

Lapsed said end korralikult pesta 1- 2 korda aastas.

17-aastase kangelanna teatel plaanis ta koos oma vendade ja õdedega põgenemist kaks aastat jälgides, kuidas vanemad käituvad, mis kellajajal nad kodust eemal on ja millised aknad kõige paremini avanevad.

Californias Perrises asuv maja, kus vanemad oma 13 last piinasid FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix

Naabrite tehtud video kohaselt juhatasid politsenikud lapsed nende «piinamajast» välja autode juurde, mille abil nad haiglasse viidi.

Politsei sõnul päästsid nad lapsed, kelle vanus on 2 – 29 eluaastat, kuid kes näevad piinamise ja nälgimise tõttu oma vanusest nooremad välja. Arstid kinnitasid pärast laste läbivaatamist, et neid on mitu aastat piinatud ja näljutatud. Sellele viitavad nende tervislik seisund ja kehavigastused. Ka nende psüühiline seisund ei ole pärast aastatepikkust piinamist kiita, nad vajavad taastumiseks teraapiat.

Politsei leidis majast laste päevikud, milles on detailselt kirjas, mida vanemad nendega tegid ning need on uurijatele tähtsad asitõendid.

David ja Louise Turpin uuendasid 2011. aastal Las Vegases oma abielutõotusi FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Vanemad ei lubanud lastel tavalisel ajal kella 22.00 – 23.00 ajal magama minna, vaid hoidsid neid vägivalla abil üleval kella 4.00 hommikul, lubades siis paar tundi magada. Lapsed olid kas köite või kettide abil kinnitatud voodite külge.

Samuti mõnitasid nad oma lapsi toidu näitamisega, kuid mitte selle andmisega.

Võimude sõnul olid vanemad California võimudele teatanud, et õpetavad oma lapsi kodukoolis, olles kodukooli ametlikult registreerinud. Vanim poeg sai õppida kodust väljapool, kuid vanemad hirmutasid teda, et kui ta endast või nende perest midagi räägib, siis nad tapavad ta.

Ainsana sai piisavalt süüa pere kõige noorem, kaheaastane tütar.

David ja Louise Turpini lapsed 2011. aastal, vägivalla alguses FOTO: Ekraanitõmmis Twitterist

Vanemaid süüdistatakse laste vangistamises, piinamises ja näljutamises. Pereisa David Turpinit ka ühe alaealise tütre seksuaalses ründamises.

David ja Louise Turpin eitavad oma laste piinamist, nende sõnul nad lihtsalt karistasid sõnakuulmatuid lapsi.

David ja Louise Turpin FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Politsei otsis Turpinite maja ka lõhnakoerte abil läbi, kuna kahtlustati, et neil võib olla veel lapsi, kelle nad tapsid ja surnukeha kas peitsid või maha matsid. Tulemusi ei ole avalikustatud, kuna uurimine jätkub.

Perrise politseijuhi Greg Fellowsi teatel näitas psühhiaatriline uuring, et vanemad on täie mõistuse juures ja neil ei ole vaimseid haigusi.

«Vanemad elasid oma probleeme välja laste peal. Perel tekkisid rahalised probleemid ja võlgnevused ning vanemad hakkasid laste pealt raha kokku hoidma, samas nende kallal vägivallatsedes,» teatas politseijuht.

Uurimise kohaselt huvitusid Turpinid äärmususulahkudest, üritades religiooni abil laste piinamist õigustada.

DNA-testid näitasid, et kõik 13 pääsetud last on David ja Louise Turpini omad. Politsei uuris seda, kuna mehe ärgitusel oli ta naisel kõrvalsuhteid.

David (paremal teine) ja Louise Turpin (vasakult esimene) kohtus FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Turpinite pere kolis Texasest Fort Worthist 2014. aastal Californiasse Los Angelese eeslinna Perrisesse, kus nad asusid elama koloniaalstiilis majja.

David ja Louise Turpini maja Californias Perrises FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix

Nii Turpinite sugulaste kui naabrite sõnul hoidsid nad omaette ega suhelnud teistega. Selle tõttu ei olnud teada, mis selles peres toimus.

California Riverside’i maakonna prokuröri Mike Hestrini teatel tabas vanemaid rahaprobleem 2010 ning umbes siis hakkasid nad lapsi näljutama ja piinama.

Prokurör Mike Hestrin pressikonverentsil FOTO: DAVID MCNEW/AFP/SCANPIX/Scanpix