Tõsielustaari suur dilemma: kas transseksuaalist isast saab vanaisa, vanaema või miski kolmas?

Kui Kylie Jenner sündis, siis oli tema isa veel täieõiguslik mees ja kandis nime Bruce. Aga pärast soovahetusoperatsiooni on Bruce'ist saanud Caitlyn, ning noor modell ei tea nüüd, mida selles unikaalses olukorras peale hakata.

«Kylie ja Caitlyn ei tea, mida selles olukorras peale hakata. Nad teavad, et Kylie laps ei hakka teda kutsuma vanaisaks, aga nad ei ole kindlad, kas ka vanaema oleks sobilik, sest Kris (Kylie ema) tahab seda kasutada,» sõnas Kylie sõber.

«Caitlyn tahab, et teda kutsutakse Mamma C-ks,» sõnas sõber.

Nagu paljud inimesed juba teavad on 68-aastane Caitlyn palunud sõpradel ja pereliikmetel kasutada tema puhul naissoost asesõnu, aga Kylie ja tema õde Kendall kutsuvad teda ikka isaks.

Pärast väikest vimma on Kylie ja tema isa taaskord omavahel väga lähedased. See aga ei meeldi tüdruku emale, Krisile.

«Kris vihkab, et Kylie ja Caitlyn on omavahel niivõrd lähedased, aga Kylie ütles emale, et ta peab sellest üle saama. Mõlemaist neist saavad vanavanemad tema lapsele ning nad hakkavad lapse elus suurt rolli mängima,» vihjas sõber.