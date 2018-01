Video: naine abiellus 300-aastase piraadivaimuga

Naine sõnas «jah» kallimale, kes on juba 300 aastat surnud, kunagi Haiti vetes väidetavalt tegutsenud piraadile Jack Teague’ile, kes poodi umbes ta 50. eluaastate keskel kuritegude eest üles.

Naise sõnul ei ole seks kummitusega kuigi erinev elus mehega seksimisest, kuid siiski on mõningaid nüansse.

«Seilasime taas rahvusvahelistesse vetesse, sest Ühendkuningriigis ega Põhja-Iirimaal ei saa surnud isikuga abielluda. Küsisin seadusetundjatelt nõu ja nad soovitasid, et kui tahan ametlikult kummitusega abielluda, siis saan seda teha paigas, kuhu riikide seadused ei ulatu,» selgitas iirlanna.

Amanda Teague’ i andmetel on ta Ühendkuningriigis ja Põhja-Iirimaal esimene inimene, kes on abielus vaimuga. Kuigi seadused ei luba surnuga abielluda, on siiski seaduseauke, mis seda võimaldavad.