Valentina salong - just see uhke nimega keldribordell on üks kurikuulsamaid. Saatest "Politseikroonika" rahva mällu sööbinud asutus oli kõike muud kui paradiis. Lihtrahvale mõeldud patupesas olid küll baldahhiinvoodid, kuid kassi väljaheidete lõhn ja kahtlane asukoht naudingut ei pakkunud. 2005.aastal maksis seal kord 400 krooni.

FOTO: Madis Sinivee