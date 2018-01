Video: teletupsu Tinky-Winkyt kehastanud briti näitleja suri 52-aastasena

Näitlejanna Emily Atack kinnitas Twitteris, et ta onu Simon Shelton Barnes suri ootamatult, kuid veel ei ole teada, mis on surma põhjuseks.

«Ka minult uuriti pidevalt, et kes Tinky-Winky on, sest minu tegelane oli lillat värvi ja kandis käekotte. Täiskasvanuid huvitas, ka ta on meesoost ja gei. Minu silmis oli ta sootu, sest saade oli suunatud eelkõige 3 – 5-aastastele lastele,» selgitas näitleja.

Lisaks Tinky-Winkyle on selle sarja tegelased ka Laa-Laa, kes on kollane, Dipsy, kes on roheline ja Po, kes on punane.