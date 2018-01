Rod Stewarti abikaasal diagnoositi düsleksia

Penny Lancaster FOTO: John Stillwell/PA Wire/PA Images

46-aastane endine modell räägib väljaandele, et abikaasa on talle olnud suureks toeks õpiraskustega tegelemisel.

Penny tunnistab, et tal on alati olnud kahtlus enda võimalikust haigusest, kuid alles nüüd oli ta valmis minema teste tegema.



«Mul on düsleksia – olen olnud sellest teadlik, kuid siiani hoidnud seda saladuses. Kuni sain ametliku diagnoosi,» rääkis Lancaster.

«Rod ei ole kunagi mind pannud tundma nii, nagu ma ei saaks või ei oskaks midagi teha,» ütleb naine. Talle meenub üks heategevusüritus, kus tal paluti publiku ees kõneleda. «Olin paanikas, kuid Rod toetas mind sõnadega ja uskus sellesse, et saan hakkama,» rääkis Lancaster, kes peab abikaasat enda suurimaks fänniks ja toetajaks.



Penny arvab, et haiguse sümptomid ilmnesid juba varajases eas, kui ta lisatunde inglise keeles sai. «Milleks raisata aega?» küsis toona pedagoog Penny isalt. «Teie tütar ei hakka ju kunagi korralikult lugema.»



Düsleksia ehk vaeglugemine on lugemishäire, mille puhul inimese lugemisoskus on sobiva õpetuse, normaalse intellekti ja sotsiokultuuriliste võimaluste juures oluliselt nõrgem, kui võiks eeldada tema muude võimete põhjal. Termin on tuletatud vanakreeka keelest – eesliide dys tähistab häiret, lexis tähendab sõna või kõnet.

Inglise keeleruumis käsitletakse tavaliselt ka kirjutamishäireid düsleksia avaldumisena.