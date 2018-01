TOP 7: Eesti kõige ihaldusväärsemad mehed

Uku Suviste



Hetkel vallalise staatust nautiv kaunismees ja muusik Uku Suviste on üks neist, kelle järele õhkavad paljud näitsikud. «Need silmad – neid vaadates kõrvetan enda silmad ära,» kirjutavad naised Uku sotsiaalmeediapostituse all.



Kristjan Kasearu



Kristjan Kasearu, muide Uku Suviste parim sõber, on samuti aastaid vallaline olnud ja sama kaua ka ihaldusväärne. Sportlik ja pruuniks päevitatud keha on kahtlemata Kasearu märkimisväärseimad küljed.



Karl-Erik Taukar



Ammu võetud, aga endiselt paljudel meeles – Karl-Erik Taukar! Temas on sarmikust ja oskust silma jääda. On see suurepärane suhtlemisoskus või stiil, mille eest muusiku stilist iga päev seisab? Igal juhul on Taukar jätkuvalt üks Eesti ihaldusväärsemaid mehi.



Tanel Padar



On ta abielus või lahutatud ja olgu ta käevangus milline tahes tütarlaps, Tanel on ihaldusväärne mees! Sportlikul muusikul on sportlik keha ja ega väga palju rohkem olegi vaja.



Ott Lepland



Meie Ott ehk Ott Lepland ja tema babyface on need, mis järjepidevalt vallalisele mehele koha ihaldusväärsete meeste edetabelis kindlustab.



Henry Kallas



Kalli elustiili poolest tuntud ja seetõttu mõni aeg tagasi ka maksuametiga jamadesse sattunud noor ärimees Henry Kallas on kindlasti üks neist, kes võiks ilusates unenägudes peategelast mängida. Kasvõi «pahapoisi» rollis.



Johann Urb



Ameerikas ilma tegev Eesti juurtega filminäitleja ning modell Johann Urb on üks neist, keda me talendina tagasi koju ootame. Johann, kas tuled palun?