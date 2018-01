Põhjus, miks «Üksinda kodus» staar Macaulay Culkin Hollywoodist lahkus

«Isa lootis, et osa minu kuulsusest langeb ka talle, kuid nii ei juhtunud. Ta ootas, et mina talle kuulsust tooksin. Ta ähvardas mind, et kui ma ei tee nii nagu tema või režissöörid nõuavad, siis saan peksa. Ma saingi peksa, lisaks mõnitas ta mind, vaimne terror oli igapäevane,» sõnas endine lapsnäitleja intervjuus.