Lapsepiinajast ameeriklanna hakkas 40-aastasena «sarvi maha jooksma»

Politsei ja võimud jõudsid pere saladuste jälile kui 17-aastane tütar kodust põgenema pääses ja kaasa võetud mobiiltelefoni abil hädaabi numbril helistas, teatab news.com.au.

Uurijate sõnul jätsid 57-aastane David Turpin ja ta naine, 49-aastane Louise Turpin oma lapsed hooletusse, hoides neid näljas ja mustuses.

David ja Louise Turpin FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Politsei ja lastekaitsjad viisid lapsed haiglasse, kus nende tervislikku seisundit kontrolliti. Ilmnes, et nad kõik olid oma vanusest lühemat kasvu ja alakaalulised.

Louise’i õde, 36-aastane Teresa Robinette sõnas, et ta õel ja õemehel on ebatavaline arusaam elust, ka seksuaalelust.

Teresa Robinette FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

24-aastane David Turpin sõna otseses mõttes röövis aastaid tagasi 16-aastase Louise Robinette’i, kelle sundis endaga abielluma. Paar põgenes Lääne-Virginiast Princetonist ja läks Texasesse Fort Worthi, kus nad elasid aastaid. 2010. aastal kolisid nad Californiasse Perrisesse.

Teresa Robinette’i sõnul jäi ta õel teismeliseiga pooleli ja kui õde oli 40-aastane tahtis ta hakata teismelise elu elama.

Louise Turpin FOTO: Terry Pierson/AP/Scanpix

Ta jättis nooremad lapsed vanemate laste hoolde ning hakkas otsima oma mehe nõusolekul abieluväliseid suhteid, et «sarved maha joosta».

Nad leidsidki internetist mehi, kellega Louise Turpin seksis, kuid paar harrastas koos võõra mehega ka kolmest seksi.

«Mu õde on oma mehe mõju all ja on seni. Ta teeb kõike, mida mees ütleb. Kuna ta sai oma esimesed lapsed üsna noores eas, jäi tal enda elu elamata. Järsku hakkas ta suitsetama, palju alkoholi tarbima, lõbusta elu elama. Sellest ei puudunud ka üheöösuhted juhuslike meestega,» teatas õde.

Õde lisas, et ka õemehel Davidil jäi üsna noorelt abielludes ja kohe lapsi saades osa elust elamata. Ka tema tahtis 40. eluaastates proovida ka katsetada seda, mida varem ei olnud teinud.

David Turpin FOTO: Terry Pierson/AP/Scanpix

«Nad katsetasid lisaks seksile ka erinevaid religioone ja vaimseid liikumisi. Nad nagu unustasid oma lapsed üldse ära. Nii David kui Louise raiskasid raha erinevatele vaimsetele ja seksuaalsetele asjadele, nad üritasid end tundma õppida, kuid tegid seda laste arvelt. Kui mu õde oma elus esimest korda baari läks, siis ta helistas õhinal mulle ja teatas, et on joobes. See oli tema silmis nagu saavutus,» jätkas õde.

Õe teatel otsisid David ja Louise internetist meessuhteid, Davidile meeldis vaadata, kuidas ta naine teiste meestega seksis.