Kui krõbeda summa käis Tiit Pruuli välja ekspeditsiooni eest Antarktikasse?

Igal aastal käib Antarktikas Pruuli sõnul umbes 40 000 inimest. «See ei ole odav reis, aga need hinnad on täiesti arvestatavad,» selgitas rännumees, et Hiina turiste näeb seal juba sagedamini kui Tallinnas.



Hinnad on kindlasti varieeruvad kuid näiteks Andres Tarandi juhitud ekspeditsioon algab hinnaga 6350 eurot. Sellele lisanduvad: