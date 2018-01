Kevin Spacey läheb Netflixile maksma 39 miljonit dollarit

Netflixi esindajad ei täpsustanud investoritele saadetud kirjas, milliste sarjade või saadete ärajäämise tõttu see tekib, kuid CNNi andmetel on need projektid seotud eelkõige ahistamiskandaali sattunud näitleja Kevin Spaceyga, kellega koostööst Netflix loobus.

Kevin Spacey FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

«Kevin Spacey ahistamiskandaal tekitab Netflixile 39 miljonit dollarit kahju,» teatasid Netflixi allikad.

Netflix teatas mõnda aega tagasi, et tegemisel on «Kaardimaja» (House of Cards) viimane hooaeg, milles ei ole põhitegelane enam Spacey kehastatud mainipuleeriv poliitik Frank Underwood, vaid tema naine Claire Underwood, keda mängib Robin Wright.

Kaader seriaalist «Kaardimaja». Pildil Kevin Spacey ja Robin Wright FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Samuti loobus Netflix juba valmis seriaalist «Gore», mille peaosas on samuti Spacey.

2013. aastal alguse saanud «Kaardimaja» oli enne Spacey skandaali Netflixi kõige edukam sari. Möödunud sügisel, kui näitleja Anthony Rapp süüdistas Spaceyt aastakümnete taguses seksuaalses ahistamises, katkestas Neflix «Kaardimaja» tegemise ja lõpuks langetas otsuse, et Spacey kunagine tegevus ja käitumine mõjub nii sarjale kui nende firma mainele halvasti. Netflixi teatel kirjutatakse Spacey «Kaardimajast» välja ja temaga lõpetati igasugune koostöö.

Kevin Spacey Frank Underwoodina seriaalis «Kaardimaja» FOTO: BRIAN HARKIN/NYT/Scanpix

CNNi teatel plaanis Netflix teha «Kaardimaja» seitse hooaega, kuid Spacey skandaal sundis seda lühendama kuuenda hooajani.

Stsenaristidele anti aega, et Spacey menuseriaalist võimalikult valutult, kuid samas huvitavalt välja kirjutada, et vaatajatele ei jääks «halba maitset suhu».

Kaader seriaalist «Kaardimaja», pildil Kevin Spacey FOTO: Melinda Sue Gordon/AP/Scanpix

Netflixi teatel on neil valmis sari«Gore», mis räägib ameeriklasest kirjanikust ja poliitikakommentaatorist Eugene Luther Gore Vidalist, kes suri 2012. aastal.

Langetati otsus, et kuna Spacey mängib Vidali, siis ei saa seda sarja eetrisse lasta. Selle mittenäitamine tekitab samuti rahalist kahju.

Netflixis töötavate inimeste ja «Kaardimaja» võttemeeskonna teatel tekitas Spacey mürgise töökeskkonna, ta ei olnud kunagi millegagi rahul ja suhtus tehnilistesse töötajatesse, kaasa arvatud näitlejaid turvanud ihukaitsjatesse üleolevalt.

Netflix lasi psühholoogidel analüüsida Spacey käitumist ning nad leidsid, et Spacey sulandus oma tegelasse Frank Underwoodi, ta hakkas ka päriselus käituma nagu see manipuleeriv seriaalipoliitik.

Kevin Spacey FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Spacey skandaal sai alguse möödunud sügisel, kui 41-aastane näitleja Anthony Rapp avalikustas, et üle 30 aasta tagasi Spacey ahistas teda seksuaalselt ja üritas vägistada. Rapp oli siis 14-aastane ja Spacy 26-aastane.

Anthony Rapp FOTO: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/Starmax/PA Images/Scanpix

Spacey vastas süüdistusele, et ta ei mäleta, mis New Yorgis rohkem kui 30 aastat tagasi aset leidis ning kui ta on Rappi solvanud, siis ta vabandab.

Spacey ei ole ainus Netflixi staar, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises ja kellega koostöö lõpetati.

Netflix loobus koostööst ka koomik Louis C. K.-ga, kuna mitmed naised süüdistasid teda seksuaalses ahistamises. Koomik sõnas, et ta käitumine võis tõesti olla ahistav ja solvav ning ta vabandab.

Louis C.K. FOTO: NBC/XPOSUREPHOTOS.COM/NBC/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix