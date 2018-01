Detsembri lõpus väisas Rõivas oma tütre Miina Rihannaga filmi «This is Home» esilinastust. Poliitiku konservatiivsele riietusele andis aktsenti käe peal olev stiilne ajanäitaja.

Kui veel vahetult pärast seksiskandaali kandis Taavi Rõivas talle aastaid truult tiksunud Eesti üliõpilasfrima Wooch! toodetud nimelise sihverplaadiga puukella, siis nüüd on ta Estonia 1918 brändi poolt käsitsi valmistatud käekella Tasuja värske omanik. Tegemist on kelladisainerite Tõnis Leissoo ja Jürgen Aleksejevi loominguga. Estonia 1918 brändi hittoode Wõitleja, mis on valminud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva projekti raames maksab ettetellimisega 1500 eurot.