Pildid ja video: Zermatt on lühikese aja jooksul juba teist korda lumevangis

Kohalikud võimud andsid tuisu- ja laviinihoiatuse ning soovitasid mäesuusaturistidel jääda kas hotellidesse või teistesse majutuspaikadesse, et ennetada ohtlikke olukordi ja õnnetusi, teatab The Guardian.

Šveitsi mäesuusakuurort Zermatt on teistkordselt lumevangis

Meteoroloogid andsid Šveitsi ja Austria Alpide piirkonnas kõige kõrgema ehk viienda astme lumelaviini hoiatuse. Lisaks Šveitsi aladele on lumevangis alasid ka Austrias ja Itaalias.

Täna algab Šveitsis Davosis Maailma Majandusfoorum, kuhu on oodata paljude riikide juhte. Lumelaviini oht on ka Davosis, mille tõttu kõige ohtlikemate piirkondade elanikud ennetavalt evakueeriti.

Lisaks nimetatud riikidele on laviinioht suur ka Saksamaal Baieri Alpides, seal hukkus laviinis 30-aastane mäesuusataja.

Šveitsi mäesuusakuurort Zermatt on teistkordselt lumevangis

Kõik lume eest põgenevad suusaturistid ei pääse kohe äralendudele, sest enamik lende on juba täis ja vabu kohti ei ole.

Kuna helikoptereid on vaja ka julgeoleku tagamiseks, siis peavad osad turistid veel mõnda aega ootama, enne kui lumest pääsevad.

«Meil ei lubata hotellist lahkuda, sest see võib laviini tõttu ohtlik olla. Peame ootama järgmisi helikopterilende turvalisematesse paikadesse,» teatas šveitslasest suusaturist Pascal Ryf, kellel õnnestus majutuskoha rõdult lumelaviini filmida.

Luksemburgist pärit turist Roger Spautz lisas, et Zermattis ja selle ümbruses üritatakse teid lumest lahti lükata, kuid see võtab aega.

Šveitsi mäesuusakuurort Zermatt on teistkordselt lumevangis

Zermatti linnapea Romi Biner sõnas, et linnas on piisavalt süüa-juua ning elektriga varustamine on tagatud. Seega ei jää turistid nälga, janusse, pimedusse ega külma.