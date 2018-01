Ansambel The Ilves Sisters on grupp viiest õest, kes hakkasid juba varajases lapsepõlves muusikat koos tegema. Vanem õde Liidia on pianist ning töötab klaveriõpetajana. Ansambli tšellist Silvia on Elu24 lugejatele tuttav oma värvika eraelu poolest. Peale ansambli, tegeleb ta enda soolokarjääriga ning kasvatab kolme poega.

Aleksandra ja Gloria kannavad ansamblis head hoolt viiulihelide eest ning õde Damarise instrumendiks on tema kaunis hääl.

Peale imelise muusikaande on õdesid õnnistatud ka kauni välimusega. The Ilves Sistersi lavakostüümid on omaette kunst ning alati detailideni läbimõeldud.