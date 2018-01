Tudengid kutsusid kopsaka arve eest politsei

Tudengid õhtustasid Bolognas turistide seas populaarses St Marki väljakul asuvas Osteria da Luca restoranis.

Nad ütlevad, et kolossaalse arve sisse arvestati veel ka mineraalvesi ja teenus. Kogu sündmus tekitas neis sellist vastikust, et nad helistasid politseisse.

Nüüd on juhtunu osas võtnud ka Bologna linnapea Luigi Brugnaro, kes on selle suure pettuse avalikult maha laitnud. Ta lubas, et juhtumit hakatakse uurima, et näha, milles asi.

«Kui see häbiväärne juhtum kinnitust leiab, siis me teeme omaltpoolt kõik, et süüalused karistada saavad. Me seisame õigluse eest - alati,» sõnas linnapea sotsiaalmeedia vahendusel.

Marco Gasparinetti, kes on kodanikuõigluse grupi Aprill 25 eestkõneleja, et see intsident ei ole midagi uut. Osteria da Lucal on praegu Tripadvisoris 1,5 tärnine reiting, mille juures olevatel kommentaaridel kutsustakse restoranis pettuseks, ülehinnatuks ning jamaks.

Üks inimene kirjutas: «Just lõpetasin selles kohas söömise ja toit oli keskmine. Ma ei plaaninud alguses üldse arvamust kirjutada, aga siis nägin arvet. Nad lisasid peaaegu 50 eurot maksude ja jootraha eest. Need on need peidetud kulud, millest sulle ei räägita. Ja teenindus ei olnud üldse nii hea. Ma tunnen end petetuna.»

Keegi teine kirjutas: «Täielik pettus ja skeem. IGA HINNA eest vältida. Toit oli kohutav. Jookide hinnad olid üüratud.»