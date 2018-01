Auhinna Panus Eesti Muusikasse pälvib 2 Quick Start

Kui 16 kategooria nominendid ja võitjad valib välja muusikaekspertidest koosnev žürii, siis selle auhinna saaja otsustavad Eesti Muusikaauhindade taga seisva Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmed.

2 Quick Start FOTO: Erakogu

«Panus Eesti Muusikasse tähendab ennekõike tunnustust artistile aastate pikkuse tehtud töö eest, millega ta on juba jätnud sügava jälje igaveseks Eesti muusikasse. Kindlasti ei tähenda see, et tunnustuse pälvinud muusiku karjäär hakkab lõpule jõudma. Tänavune laureaat 2 Quick Start on täies elujõus bänd, kes juba 25 aastat järjest annab kontserte täissaalidele ja loodetavasti teeb seda veel sama palju aastaid,» ütles Aarne Valmis Eesti Fonogrammitootjate Ühingust.

«Panus Eesti Muusikasse on kahtlemata väärikas tunnustus ja nimekiri, kes selle enne meid on saanud, igati soliidne. Tegelikult on see meile päris suur üllatus,» kommenteeris Pearu Paulus 2 Quick Startist.

2 Quick Start FOTO: Erakogu

2 Quick Starti ei nimetata asjata Eesti tantsumuusika lipulaevaks. Just Pearu Paulus, Ilmar Laisaar ja Alar Kotkas panid 1993. aastal aluse Eestit vallutanud tantsumuusikabuumile. 2 Quick Starti läbimurdehitiks oli 1993. aasta kevadel ilmunud tantsuversioon menulaulust "Naerata". Aasta hiljem toimus bändi esimene kontsert klubis Piraat, mis oli puupüsti rahvast täis, ning ilmus ka esimene kassett, mis sisaldas ohtralt hitte («Naerata», «Neiu mustas kleidis», «Ma varjuna kannul sul käin»). Tänaseks on ilmunud bändilt lisaks veel viis edukat albumit.

Pearu Pauluse sõnul on bändi 25-aastase tegutsemisaja jooksul olnud väga palju eredaid hetki ja meeldejäävaid kontserte. «On väga meeldiv, et inimesed endiselt leiavad tee meie kontsertidele. Üks asi on bänd, kuid lisaks sellele oleme kirjutanud ja produtseerinud päris palju muusikat ka erinevatele artistidele,» rääkis Paulus.

2 Quick Start FOTO: Jüri Kartul

2 Quick Starti meeste kirjutatud laulud on kolmel korral edukalt esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel (Ines «Once In A Lifetime» (2000), Sahlene «Runaway» (2002) ja Sandra Oxenryd «Through My Window» (2006)).

Auhind antakse 2 Quick Startile üle Eesti Muusikaauhinnad 20. juubeli galal juba sel neljapäeval Saku Suurhallis ning tuhandete fännide rõõmuks astub bänd ka show lõpuosas lavale. «Meil on kavas teha väike meenutus meie tuntumatest lauludest neid omavahel kokkusobitades ja kogu see asi peaks lõppema meie kõige uuema lauluga,» ütles Pearu Paulus.

Kanal2 uudistesaade «Reporter» kajastas 2 Quick Starti auhinna saamist.

Eesti Muusikaauhinnad 2018 galal on lavale oodata läbi aegade suurimat artistide hulka. Esinevad Trad.Attack!, Liis Lemsalu, Miljardid, NOËP, Genka, Arop, Reket, Beebilõus, 5miinust, Ott Lepland, Tanel Padar, Púr Múdd, Nexus, Pedigree, Lexsoul Dancemachine, Jüri Pootsmann, Lepatriinu, Rainer Ild.

Esinejate nimekiri täieneb aga veelgi!

Õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Karl-Erik Taukar.

Galast teeb otseülekande Kanal 2. Kuid kahtlemata saab suurema elamuse osaliseks kohapeal.