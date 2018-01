Kuulsa moelooja tapnud mees ihaldas tegelikult Tom Cruise'i

Andrew Cunanan, kes sõitis ühes riigi otsast teise, et 50-aastane Versace maha lasta, sooritas kaheksa päeva pärast tapatööd ka ise enesetapu. Aga nüüd sõnas mõrvari endine sõber Michael O'Brien, et Andrew tõeliseks kinnisideeks oli filmi «Võimatu Missioon» täht Tom Cruise.

«Ta ihaldas teda seksuaalselt,» sõnas O'Brien. «Tal oli justkui Cruise-meeter, mille abil ta teisi mehi hindas. Kui keegi ütles talle, et see mees tänaval on nunnu, siis vastas Andrew: OK, ta on OK, aga ta ei ole nagu Tom Cruise. Mitte ükski mees ei ole nii nunnu nagu Tom Cruise.»