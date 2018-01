Lapsepiinajast David Turpin osutus ka naiseröövliks

Uurimine näitas, et David Turpin on lisaks lastepiinajale ka naiseröövel, sest ta röövis oma naise, kes siis kandis Louise Robinette’i nime, kui naine oli alaealine ja sundis endaga abielluma, teatab news.com.au.

16-aastane Louise Robinette õppis Lääne-Virginas Princetoni keskkoolis, kui ta kohtus 24-aastase David Turpiniga. Robinette’i pere arvas, et mees võrgutas tüdruku ära, lubades talle jõukat elu.

David Turpin õppis Louise’iga kohtudes Virginia Tehnikaülikoolis IT alal.

Uurijate sõnul tegi mees alaealisele tüdrukule ajupesu ja see jätkus kas siis kui neile lapsed sündisid.

Pere eluga kursis olevate psühhiaatrite sõnul mõjutas Louise’i nii päritoluperes kogetud vägivald kui ka see, et mees ta röövis ja ajupesu tegi.

Phyllis ja Wayne Robinette’i abielu ei jäänud kestma, nad lahutasid. Naine astus uude suhtesse ja sai veel kolm last, Billy Lamberti, Alene’i ja McCeary Lee.

Pere teatel ei teadnud nad Louise’i ja Davidi elust Texases peaaegu mitte midagi, kuna nad olid Lääne-Virginiast ligi 2000 kilomeetri kaugusel. Louise ja David Turpini kaks vanemat last, Jessica ja Joshua sündisid 1980. aastatel Texases Fort Worthis ning siis oli veel kõik korras.

Pere sai hiljem teada, et veel sündis lapsi ning nad arvasid, et Turpinid on heal järjel ja elavad õnnelikku elu.