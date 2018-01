Juutuuberi sünnipäeva läks käest: kaks alaealist tüdrukut viidi alkoholimürgistuse tõttu haiglasse

Reede õhtul vastu laupäeva toimunud pidu pidi olema alkoholivaba. Seda palus sünnipäeva tähistanud poiss korduvalt. Aga tulemuseks oli see, et nii mitmedki peokülalised olid endaga alkoholi kaasa toonud, mille tulemusena politsei hiljem vähemalt neli noort ära viis.

Karlos rääkis, et ta oli peole kutsunud 88 sõpra, kellel mõnel olid ka kaaslased kaasas. See on see number, millest poiss teadlik oli. Aga tegelikult number oli kordades suurem. «Kuna mingi hetk hakkasid inimesed edasi tagasi käima uksest, mis muidu pidi suletud olema koguaeg, siis vahepeal tuli kuskilt neid juurde ja juurde, kuniks politsei saabumiseni oli ligi 200 inimest.»