Naissaatejuhi alasti pildid lekitati internetti

Thimpsoni jurist Andrew Brettler ütles Fox Newsile, et tema klient kavatseb teha kõik, et õiglus jalule saaks.

«Me teeme koos Los Angelese piirkonnaprokuröriga tihedat koostööd. Ma arvan, et on oluline, et inimene või inimesed, kes on selle teo taga, oma tegude eest vastutaksid, kuna tegu on minu kliendi privaatsete õiguste räpase rikkumisega,» sõnas Brettler.

Los Angelesi piirkonnaprokurör on öelnud, et uurimist on alustatud.

Thompson on kõige enam tuntud saate «Ultimate Beastmaster» saatejuhina ning oma töö eest saates «Extra».