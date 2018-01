Pildid enne ja pärast: aeg on olnud armuline tüdrukuteansambel Nexuse liikmete jaoks

Lauljatari sõnul on nad kõik elevil, kuna pole 12 aastat koos laval esinenud. «Vanad ajad tulevad meelde ja Nexuse laule meenutada on tegelikult päris põnev. Loodame, et publik võtab meid hästi vastu ning meie soovime pakkuda neile vana head Nexust,» rääkis Merlyn Uusküla.



Eesti Muusikaauhinnad 20. juubeli gala toimub 25. jaanuaril Saku Suurhallis, lavale on oodata läbi aegade suurimat artistide hulka, erishow’dega esinevadTrad.Attack!, Liis Lemsalu, Miljardid, NOËP, Genka, Arop, Reket, Beebilõust ja 5miinust. Esinejate nimekiri täieneb aga veelgi! Õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Karl-Erik Taukar. Galast teeb otseülekande Kanal 2. Kuid kahtlemata saab suurema elamuse osaliseks kohapeal, piletid on müügil Piletilevis