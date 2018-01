Kes saab halvima näitleja Kuldvaarika, kas Tom Cruise või Johnny Depp?

Veel on kõige halvemate filmide nominendid «Baywatch», «The Emoji Movie», «Transformers XVII: The Last Knight», teatab Hollywood Reporter.

Halvimate naispeaosatäitjate kategoorias on nominendid Katherine Heigl filmis «Unforgettable», Dakota Johnson filmis «Fifty Shades Darker», Jennifer Lawrence filmis «Mother!», Tyler Perry filmis«BOO! 2: A Madea Halloween» ja Emma Watson filmis «The Circle».

Filmikriitikute sõnul peaks selle auhinna saama Dakota Johnson.

Dakota Johnson FOTO: Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Halvima meespeaosatäitja kategoorias ennustatakse Kuldse Vaarika auhinda võrdselt nii Tom Cruise’ile rolli eest filmis «The Mummy» ja Johnny Deppile piraadikapten Jack Sparrow osatäitmise eest linateoses «Pirates of the Caribbean XIII: Dead Men Tell No Tales» (Kariibi mere piraadid: Salzari kättemaks).

Tom Cruise ja Annabelle Wallis filmis «The Mummy» FOTO: Chiabella James/AP/Scanpix

Brenton Thwaites ja Johnny Depp filmis «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» FOTO: Peter Mountain/AP/Scanpix

Filmikriitikute sõnul on Depp end piraadikapteni rollis ammendanud, Cruise nägi lihtsalt naeruväärne välja.

Johnny Depp piraadikapten Jack Sparrowna FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Tom Cruise filmis «The Mummy» FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Selles kategoorias on veel nominendid Jamie Dornan filmis «Fifty Shades Darker», Zac Efron filmis «Baywatch» ja Mark Wahlberg linateostes «Daddy’s Home 2» ja «Transformers: The Last Knight».

Jamie Dornan FOTO: imago stock&people/imago/Future Image/Scanpix

Kõige halvema meeskõrvalosatäitja Kuldvaarikat pakutakse võrdselt nii Russell Crowe’ile rolli eest filmis «The Mummy» kui Anthony Hopkinsile osatäitmise eest linateoses «Transformers: The Last Knight».

Russell Crowe filmis «The Mummy» FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Anthony Hopkins filmis «Transformers: The Last Knight» FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Kuldvaarika nominendid halvima meeskõrvaosatäitja kategoorias on veel Javier Bardem filmides «Mother!» ja «Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales», Josh Duhamel osatäitmisega filmis «Transformers: Last Knight» ja Mel Gibson rolliga filmis «Daddy’s Home 2».

Halvima naiskõrvalosatäitja nominendid Kuldvaarika auhinnale on Kim Basinger filmis «Fifty Shades Darker», Sofia Boutella filmis «The Mummy», Laura Haddock linateoses «Transformers: Last Knight», Goldie Hawn filmis «Snatched» ja Susan Sarandon linateoses «A Bad Moms Christmas»

Kriitikute arvates on selle ära teeninud Sofia Boutella, kes muumiana just väga hirmuäratav ei olnud.

Sofia Boutella filmis «The Mummy» FOTO: Universal Pictures/AP/Scanpix

Kõige halvema režissööri nominentideks on Darren Aronofsky filmiga «Mother!», Michael Bay filmiga «Transformers: The Last Knight», James Foley filmiga «Fifty Shades Darker», Alex Kurtzman filmiga «The Mummy» ja Anthony Leonidis filmiga «The Emoji Movie».

Kriitikute arvates on kõige enam Kuldvaarika vääriline Alex Kurtzman.

Alex Kurtzman FOTO: wikipedia.org

Kõige viletsama stsenaariumi Kuldvaarika nominendid on filmid «Baywatch», «The Emoji Movie», «Fifty Shades Darker», «The Mummy» ja « Transformers: The Last Knight».

Kriitikute arvates võiks selle auhinna saada film «The Mummy».

Kuldvaarikaid jagatakse üks päev enne Oscarite galat, 3. märtsil.

Kuldvaarikas (inglise keeles Golden Raspberry Award, lühendatult Razzie) on Ameerika Ühendriikide filmiauhind, mida antakse välja halvimate filmide ja osatäitmiste eest.

Kuldvaarika auhind FOTO: wikipedia.org

Auhinna rajas USA publitsist John J. B. Wilson 1980. aastal. Esimesed Kuldvaarikad kuulutati välja 31. märtsil 1981 Wilsoni elutoas, need anti 1980. aasta halvimate filmide eest.