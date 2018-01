Peeter Oja Ojasoo skandaalist: õudne jauramine käib, ise ollakse inglid

Ojasoo teemat uudistesaatele kommenteerides leidis Oja, et viimasel ajal on ühiskonnas probleemiks terve mõistuse taandumine. «Õudne jauramine käib. Inimesed ei teagi, aina segasemaks minnakse. Kaikad püsti ja aina kolakad käivad, aga ise ollakse inglid,» rääkis näitleja.

Mehe jaoks jääb segaseks see, kus olid Ojasoo kritiseerijad varem. «Kas nad ei ole eluga kursis? Tuleb eluga kursis olla, juba siis kui määratakse. Kus nad siis olid, kas magasid? Masinad on käima pandud, inimesed teevad eeltööd. Kuu on jäänud, siin ei olegi enam midagi,» hindab Peeter Oja, et lavastaja muutmisega on hiljaks jäädud.