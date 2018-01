Ekraaninäitlejate Gildi auhinna saanud William Macy: praegu on väga keeruline olla mees

Macy arvates on praegu väga keeruline olla Hollywoodis mees, kuna kõik mehed on saanud otsaette potentsiaalse ahistaja pitseri, teatab Daily Mail.

William Macy FOTO: Vince Bucci/AP

«Paljud meist, meesnäitlejatest, tunneb et on rünnaku all. Tunneme samuti vajadust vabandada, võimalik et teeme seda. Kuid samas olen õnnelik, et minu tööks on näitlemine. Keerulise olukorra saab lahendada, kui arendada diskussiooni ja tuua negatiivne pinnale,» sõnas 67-aastane staar.

William Macy FOTO: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

Macy sai SAG auhinna rolli eest seriaalis «Shameless». Ta kuulutati komöödiaseriaali kategoorias parimaks meesnäitlejaks.

Ta sõnas pressiruumi intervjuus, et Hollywoodis on aja muutumas ning tema koos veel mitme meesnäitlejaga toetab #Metoo ja Time’s Up liikumist.

William Macy ja ta abikaasa Felicity Huffman FOTO: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA/Scanpix

«Meil, Hollywoodi meesnäitlejatel oli kokkusaamine, kus rääkisme praegusest ajast ja ahistamiste avalikuks tulekust. Vajasime seda, sest meil, meesnäitlejatel ei ole praegu kerge. Mehed ei räägi kunagi piisavalt, kuid meie arutasime ahistamisteemat põhjani,» teatas näitleja.

Macy teatel on tal hea meel, et ahistamised päevavalgele tulid ja et ahistamisteema ei ole enam tabu.

Näitleja teatel on tal kaks teismelist tütart ning ta loodab, et nemad ei pea ahistamist kogema.

«Ühest küljest annab meie amet võimaluse öelda ilustamata välja seda, mida tavaliselt ei öelda. Naised on asunud enda eest seisma ja see on hea. Minu kaks tütart, 17-aastane Sofia ja 15-aastane Georgia kasvavad üles nende õigusi soosivas olustikus. Ahistamisvastane liikumine on paisunud suureks ja ühiskonnas ei tolereerita enam ahistamist,» lausus Macy.

William Macy FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Samas ta tõdes, et meessoost näitlejad peavad olema valvel, et neid tegelike ahistajatega ühte patta ei panda.