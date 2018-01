Video: Twitteri kasutaja arvates leidis ta 12. sajandi kuulsalt vaibalt Donald Trumpi

Vaibal olev isik kannab keskaegset pikka punast jakki ja kitsaid pükse, tal on heledad juuksed koos lopsaka tukaga, samuti on tal üsna väikesed käed, teatab express.co.uk.

«Leidsin Bayeux’ vaibalt, mis kujutab normannide tungimist Inglismaale ja 1066. aasta Hastingsi lahingut, Donald Trumpi. Isegi ta väikesed käed on sellel olemas. See näitab, et Trump on varem elanud ja nüüd kehastus ta USAsse, kus sai presidendiks».