Video: Natalie Portmani sõnul koges ta 13-aastasena seksuaalterrorismi

Tuntud staar avalikustas oma traumaatilise kogemuse möödunud laupäeval, 20. jaanuaril kui Los Angeleses toimus tuhandete naiste osavõtul ahistamisvastane Women’s March (Naiste Marss), teatab cnn.com.

Natalie Portman FOTO: Sipa USA/JC Olivera/Sipa USA/Scanpix

Portman oli 1993. aastal 12-aastane, kui ta sai oma esimese filmirolli, mis oli linateoses «Léon: The Professional», kus ta kehastas palgamõrvariga sõbrunenud tüdrukut, kes mehe abil loodab oma vanemate surma eest kätte maksta. Palgamõrvarit kehastas prantsuse näitleja Jean Reno.

Kaader filmist «Léon: The Professional». Pildil Jean Reno ja Natalie Portman FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Film jõudis vaatajateni 1994. aasta septembris ja Portman sai siis ka oma esimese fännikirja, mis oli meesfännilt ja milles ta kirjutas, et ta unistuseks on tüdruk vägistada.

Kaader filmist «Léon: The Professional». Pildil Jean Reno ja Natalie Portman FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

«Olin 13-aastane kui selle kirja sain, mõistsin kohe, et kuna olen näitleja, hakatakse minu keha kommenteerima. Seda teevad eelkõige mehed. Ka Los Angelese kohalik raadiojaam võttis mulle saadetud seksuaalterrorismikirja teemaks, hakates lugema aega, mil ma saan 18-aastaseks ehk täisealiseks, et see mees saaks oma seksuaalfantaasia ellu viia,» lausus näitlejanna.

Portmani sõnul hakati teda pärast esimest filmi pidama kergemeelseks ja selle tõttu tuli tal pingutada, et näidata enda tõsisemat ja karmimat poolt.

«Juba 13-aastasena mõistsin, et mina kui naine olen objekt, seksuaalobjekt. Tundsin, et ma ei pea end eksponeerima ja maailmale näitama, teadsin et olen väärt austust ja turvalisust. Kogesin noores eas seksuaalterrorismi ja ütlesin endale, et ma ei pea enam seda kogema,» teatas näitlejanna.

36-aastane Iisraeli päritolu Natalie Portman on alates 2010. aastast abielus prantslasest tantsija ja koreograafi Benjamin Millipied’ga, neil on kaks last.

Benjamin Millipied FOTO: wikipedia.org

Portman lõpetas 2003. aastal Harvardi ülikooli psühholoogina ning lisaks näitlemisele tegutseb ta ka psühholoogilise nõustajana.