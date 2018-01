Katrin Lust peab Reinsalu kommentaari tööõnnetuseks: kogu asja taga on Kadriorg, kes nahaalselt Ojasoo lavastajaks surus

Reinsalu nimetas Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos kanakarjaks 104 inimest, kes pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole avaliku kirjaga, milles taunisid, et naise vastu vägivalda kasutanud Tiit Ojasoo lavastab vabariigi aastapäeva programmi. «Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!» sõnas Reinsalu. Teleajakirjanik ja saate «Kuuuurija» juht Katrin Lust jagab mõtet, et tegemist oli lihtsalt Reinsalu «tööõnnetusega» ja kogu asja taga on hoopis Kadriorg. «Minu meelest Reinsalu kanakarja kommentaar oli kõigest tööõnnetus, aga tegelikult on kogu asja taga Kadriorg, kes nahaalselt Ojasoo lavastajaks surus ja skandaali ette teades- seda aasta aega varjas,» kirjutas Lust.

Kommentaarile reageeris ka poliitik Laine Randjärv, kes juhtis tähepanu Reinsalu kõnepruugile: «Lisaks sellele: «kanakarja kambakas» – kas see on tõesti justiitsministri «vääriline» väljend?»

«Minu kommentaar selle kohta, kas ühiskonnas on olemas võime halastada pärast karistamist, on moondud hoopis küsimuseks, kas ma kergekäeliselt suhtun naistevastasesse vägivalda. Ei, ei suhtu. Igasugune vägivald kõigis vormides on lubamatu. Kuri tegu peab saama karistatud. Seda kurssi on ajanud justiitsministeerium varem ja ka nüüd. Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» seisis Reinsalu avalikus kirjas.