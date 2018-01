Foto, millel on näha Donald Trumpi valitsuskriisi lahendamas, tekitas sotsiaalmeediatormi

Trump pidi möödunud nädalalõpul lendama Floridasse palm Beachi Mar-a-Lago suvitusvillasse, et golfi mängida. Valitsuskriis rikkus ta plaanid ja ta jäi Washingtoni, et lahendada koos kongressiga olukord.

Valge Maja avaldas oma leheküljel foto, mille juures oleva teksti kohaselt on Trumpi näha Ovaalkabinetis tööötamas, et kriisile lahendust leida. President räägib telefoniga, samas ta töölaud on täesti dokumentide ja kirjutustarvete vaba. President kannab peas valget nokkmütsi kirjaga «Make America Great Again».