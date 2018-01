Täna möödub 10 aastat Heath Ledgeri surmast

Iiri ja šoti juurtega Austraalia filminäitleja Heath Ledger mängis end filmiajalukku suurepäraste rollidega. 28-aastasena meie seast lahkunud Heath sai rahvusvahelise tuntuse Patrick Verona rolli eest 1999. aastal valminud ameerika romantilises komöödias «10 Things I Hate About You» («10 põhjust sind vihata», mis on William Shakespeare'i näidendi «Tõrksa taltsutus» kaasajale kohandatud versioon.



Heath Ledgeri tugevaimaks näitlejatööks on hinnatud homoseksuaalse kauboi Ennis Del Mari rolli 2005. aastal Ang Lee lavastatud romantilises draamas «Brokeback Mountain» («Brokebacki Mägi»). Selle osatäitmisega kandideeris ta 2006. aastal filmiauhinnale Oscar parima meespeaosalise kategoorias, kuid kaotas Philip Seymour Hoffmanile. Ledgeri võidu korral oleks temast saanud noorim selles kategoorias Oscari võitnud näitleja.



Aastal 2006 mängis ta Dani roll narkosõltuvuse probleeme käsitlevas Austraalia filmis «Candy». Aastal 2007 linastus lauljast Bob Dylanist jutustav film «I'm Not There», kus Heath Ledger on üks paljudest näitlejatest, kes kehastavad eri nimede all laulja erinevaid tahke ja eluperioode. 2006 aasta suvel kinnitas Ledger, et ta mängib Jokkeri rolli 2008. aastal linastuvas filmis «The Dark Knight». See jäi andeka näitleja viimaseks suureks rolliks, mille eest pälvis Heath Oscari ja Kuldgloobuse meeskõrvalosa eest. Auhinnatud sai mees küll postuumselt.