Pildid ja video: Prantsuse tippkokk Paul Bocuse suri 91-aastasena

Bocuse, keda kutsuti Prantsuse köögi paavstiks, suri oma kodulinnas Collonges-au-Mont-d’Oris, kus tal on kolme Michelini tärniga luksusrestoran, teatab The Guardian.

Bocuse’i kõige kuulsam restoran L’Auberge du Pont de Collonges asub Kagu-Prantsusmaal Lyoni lähedal ja sellel söögikohal on alates 1965. aastast seni kolm Michelini tähte.

2011. aastal sõnas kuulus kokk intervjuus, et ta elab ikka samas majas, kus oli ta lapsepõlvekodu.

11. veebruaril 1926 sündinud Bocuse’t sai kokaõpilane 16-aastasena, töötades kaheksa aastat Lyonis maineka koka Fernand Pointi käe all.

Bocuse sõnas mõned aastad tagasi, et ta alustas oma kokakarjääri ajal, mil algaja koka töö oli raske.

«Pidin ärkama varahommikul, et värske piima saamiseks lehmi lüpsta, sigu toita, puid ja sütt tuua ning tegema kõike, mis köögis vajalik. Tänapäeval on kokaks õppimine märgatavalt kergem kui 20. sajandi keskel. Ei ole vaja puid ega sütt, tuleb vaid kasutada nuppu, et söögitegemiseks vajalikku kuumust saada,» teatas tuntud kokk.